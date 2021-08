Paris Médiathèque de la Canopée la fontaine île de France, Paris Mini exposition et atelier “Ecolo Art” Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Mini exposition et atelier “Ecolo Art” Médiathèque de la Canopée la fontaine, 27 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 27 août 2021

de 14h à 16h

gratuit

A travers une mini-exposition “Ecolo ‘Art” et un atelier de pratique d’art plastique venez découvrir et vous initier à l’art urbain. Dans le cadre du dispositif « Un été culturel en Ile -de-France » , le Musée en Herbe vous propose une nouvelle mini-exposition grâce au soutien de la DRAC Ile-de-France et de la Fondation PSA. Le Musée en Herbe a créé une nouvelle mini-exposition, Ecolo’Art pour sensibiliser les enfants à la protection de la planète à travers l’art urbain. Avec humour,créativité et savoir-faire, un médiateur du Musée en Herbe se déplacera à la médiathèque pour présenter le travail des artistes d’art urbain dont le travail est lié à la sauvegarde de la planète.

Un atelier d’art plastique complètera la découverte. Gratuit

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Sur inscription ici

Les Halles, ligne 4 / Châtelet, ligne 1, 7, 11, 14 Châtelet – Les Halles : ligne A, B et D

Contact :Médiathèque de la Canopée 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

