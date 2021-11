Montournais Bibliothèque de Montournais Montournais, Vendée Mini escape-game Bibliothèque de Montournais Montournais Catégories d’évènement: Montournais

Vendée

Mini escape-game Bibliothèque de Montournais, 22 janvier 2022, Montournais. Mini escape-game

Bibliothèque de Montournais, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Pass sanitaire et masque obligatoires

Pas de pièce où vous êtes enfermés, mais une situation insolite dont vous devez vous sortir dans le temps imparti. Bibliothèque de Montournais 16 rue du bocage 85700 Montournais Montournais Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montournais, Vendée Autres Lieu Bibliothèque de Montournais Adresse 16 rue du bocage 85700 Montournais Ville Montournais lieuville Bibliothèque de Montournais Montournais