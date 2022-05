Mini-enquête au musée Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire 5.5 EUR Le mercredi, venez vous amuser en famille au Musée Lansyer ! Suivez le guide et partez à la recherche de la palette préférée du peintre Emmanuel Lansyer…

Des petits jeux d'observation et de réflexion vont vous permettre de découvrir les indices de son passage à travers les œuvres du musée. Remettez les éléments dans l'ordre afin de retrouver où est cachée la palette de l'artiste. Pour terminer votre aventure, un petit cadeau sera offert aux enfants en fin de visite. museelansyer@mairieloches.com +33 9 63 52 52 52 http://www.ville-loches.fr/

Mairie de Loches

