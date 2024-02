Mini disco et vin chaud Maison de Fabrèges Laruns, lundi 4 mars 2024.

Mini disco et vin chaud Maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Plongez dans une mini disco endiablée et animée par Réglisse la mascotte brebis de Laruns, spécialement conçue pour les enfants… et les parents ! Des rythmes entraînants et une atmosphère joyeuse garantissant des moments de danse et de divertissement pour tous… .

Début : 2024-03-04 19:00:00

fin : 2024-03-04

Maison de Fabrèges Devant la Maison de Fabrèges.

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

