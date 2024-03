Mini Derbys 2024 Yacht Club de La Baule La baule, dimanche 18 août 2024.

Mini Derbys 2024 Le Yacht Club de La Baule organise depuis plus de 30 ans, cette régate qui rassemble tous les clubs de voile de la baie de La Baule, afin de faire partager le plaisir de la voile et des premières … Dimanche 18 août, 09h00 Yacht Club de La Baule

Le Yacht Club de La Baule organise depuis plus de 30 ans, cette régate qui rassemble tous les clubs de voile de la baie de La Baule, afin de faire partager le plaisir de la voile et des premières régates aux enfants de 7 à 12 ans.

Chaque club de voile sélectionne deux équipages de deux enfants qui régatent à bord de mini catamarans (mis à disposition par le club des DAUPHINS de La Baule, partenaire voile « junior » du Y.C.L.B.) sur un parcours construit comme pour les grands.

Le Mini derby voile offre aux participants une belle aventure faite de sourires, d’émotions et de joies salées.

Yacht Club de La Baule 1 Quai Rageot de la Touche, 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

