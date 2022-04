Mini -Déballage pour l’Ukraine Capbreton, 2 avril 2022, Capbreton.

Mini -Déballage pour l’Ukraine Secours Populaire 27 Allée du Boudigau Capbreton

2022-04-02 09:00:00 – 2022-04-02 17:30:00 Secours Populaire 27 Allée du Boudigau

Capbreton Landes Capbreton Landes

EUR Brocante au profit des déplacés de l’ Ukraine.

La recette sera intégralement reversé au Secours Populaire National qui sera transmis aux partenaires locaux en Pologne pour l’aide aux réfugiés.

Bric à Brac, objets neuf et d’occasion

Vêtements neuf et d’occasion (hiver et été)

Le Comité du secours populaire organise un mini-déballage pour l’Ukraine.

Vêtements et Bric à Brac, occasion et neuf

Tout est à vendre !

Brocante au profit des déplacés de l’ Ukraine.

La recette sera intégralement reversé au Secours Populaire National qui sera transmis aux partenaires locaux en Pologne pour l’aide aux réfugiés.

Bric à Brac, objets neuf et d’occasion

Vêtements neuf et d’occasion (hiver et été)

Secours Populaire

Secours Populaire 27 Allée du Boudigau Capbreton

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OTI LAS