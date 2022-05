Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée

Mini-croisière vers l'île de Bréhat dans la journée, 14 septembre 2022

2022-09-14 08:00:00 – 2022-09-14 Excursion à la journée : environ 1h20 de traversée, journée en toute liberté sur l’île.

Départ assuré à partir de 30 passagers. Départ du port d’Erquy à 8h15 et retour à Erquy vers 18h45 (grandes marées). Se présenter à l’embarcadère 15 mn avant le départ. Renseignements et tickets dans les bureaux d’informations touristiques d’Erquy et de Pléneuf-Val-André jusque la veille. Réservation obligatoire. Excursion à la journée : environ 1h20 de traversée, journée en toute liberté sur l’île.

