**Mini Croc’Histoires** Dans le cadre de « Meudon et Merveilles », projet organisé à l’occasion de Partir en Livre ([[https://www.partir-en-livre.fr/](https://www.partir-en-livre.fr/)](https://www.partir-en-livre.fr/), la fête du livre pour la jeunesse), les bibliothécaires s’installent dans le jardin du Musée pour partager comptines, jeux de doigts et histoires d’eau pour les tout-petits, accompagnés de leur parents. **Informations pratiques** Pour toute la famille GRATUIT Enfants de 0 à 3 ans. En continu, de 10h à 12h En partenariat avec les Médiathèques de Meudon. Séance toutes les 30min. Places limitées.

Gratuit – Sur réservation

Les bibliothécaires s'installent dans le jardin du Musée pour partager comptines, jeux de doigts et histoires d'eau pour les tout-petits, accompagnés de leur parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T12:00:00

