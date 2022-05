Mini-contes Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mini-contes Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 14 mai 2022, Paris. Mini-contes

Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le samedi 14 mai à 18:00

Au cœur des collections, laissez-vous porter par des mini-contes autour de l’environnement et des oiseaux. Découvrez un lézard au long cou et un serpent aux couleurs de l’arc en ciel, la destinée de deux arbres frères, la protection de plumes d’un roi réputé pour sa sagesse ou encore les esprits de l’eau et l’herbe des fantômes. Tout un programme pour ce tour du monde des mythes liés à la nature ! Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Départ tous les quarts d’heure à l’entrée du plateau des Collections. Accès libre dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika. Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée du quai Branly - Jacques Chirac Adresse 37 quai Branly 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Departement Paris

Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mini-contes Musée du quai Branly – Jacques Chirac 2022-05-14 was last modified: by Mini-contes Musée du quai Branly – Jacques Chirac Musée du quai Branly - Jacques Chirac 14 mai 2022 Musée du quai Branly - Jacques Chirac Paris Paris

Paris Paris