Mini-conférences : 1H pour comprendre l’Europe Europa Expérience Paris, 14 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 14 septembre 2023 au samedi 17 février 2024 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Une heure pour comprendre l’Europe, c’est le défi de ces mini-conférences à l’Europa Expérience où vous apprendrez que l’Europe, ce n’est pas si compliqué !

Pourquoi l’Union européenne a-t-elle été créée ? Quelles sont les institutions européennes ? Comment fonctionnent-elles ? Quel est le rôle des États membres ?

Venez le découvrir, ou approfondir vos premières connaissances et poser vos questions, au cœur du cinéma à 360° d’Europa Experience. Un rendez-vous régulier (un jeudi et un samedi par mois), ouvert à tous, avec une promesse : des réponses claires et sans jargon. Les mini-conférences sont animées par « Toute l’Europe » en partenariat avec le Parlement européen.

Les jeudis 18h30-19h30 – les samedis 15h-16h :

Samedi 23/09

Jeudi 12/10 et samedi 21/10

Jeudi 09/11 et samedi 18/11

Jeudi 14/12

Jeudi 11/01 et samedi 20/01

Jeudi 08/02 et samedi 17/02

Europa Expérience 28 place de la Madeleine 75008 Paris

Contact : https://paris.europarl.europa.eu/home/pagecontent/grid/main/actualites/une-heure-pour-comprendre-leurope–serie-de-mini-conferences.html +33185349322 https://www.facebook.com/parlement.europeen.france https://www.facebook.com/parlement.europeen.france https://paris.booking.europarl.europa.eu/

