Mini-conférence UPA pour enfants : « C’est quoi l’imagination ? » Les conférences de l’UPA ne sont plus réservées uniquement aux adultes ! Retrouvez à chaque trimestre une conférence gratuite dédiée aux enfants avec Les Petites Lumières. Dimanche 10 mars, 11h00 Espace Jean Vilar Entrée libre, gratuit, sans réservation

Conférence gratuite, d’une durée de 1h environ. Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Dans cette mini-conférence, nous vous invitons à explorer le monde fascinant de l’imagination. Mais qu’est-ce que cela signifie « avoir de l’imagination » ? Comment se manifeste-t-elle ? À quoi sert-elle ? Peut-on tout imaginer, même ce qui n’existe pas ? Est-ce que l’imagination peut changer la réalité ? Ces différentes questions guideront cette conférence participative, afin de stimuler la réflexion et la créativité de chacun et chacune d’entre nous !

Espace Jean Vilar 1 rue Paul Signac – 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

