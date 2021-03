Couëtron-au-Perche Jardins de la Commanderie d'Arville Couëtron-au-Perche Mini-conférence sur l’histoire des encres végétales : « l’encre au fer » dans les manuscrits médiévaux. Jardins de la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Catégorie d’évènement: Couëtron-au-Perche

le dimanche 6 juin à Jardins de la Commanderie d’Arville

Biochimiste, Elisabeth Dumont a écrit plusieurs ouvrages sur les plantes, leur utilisation dans la fabrication d’encre ou la teinture de tissus. Elle est intarissable sur l’utilisation des plantes dans l’histoire.

Tarif : adulte 5€ ; adolescent (13-17 ans) et étudiant 4€ ; enfant (6-12 ans) 2€ ; gratuit -6 ans

Proposée par Elisabeth Dumont, pour faire le lien entre jardin et histoire. Complétée par une exposition sur les encres végétales et la teinture des tissus. Jardins de la Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Arville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T12:00:00 2021-06-06T12:30:00;2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T16:30:00

