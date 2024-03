Mini-conférence : « L’entreprenariat pour toutes et tous » Vayres Vayres, jeudi 14 mars 2024.

Mini-conférence : « L’entreprenariat pour toutes et tous » Informez-vous sur les étapes de la création/reprise et sur les différents dispositifs d’accompagnement. Zoom sur le dispositif régional Entreprendre, la région à vos cotés et sur l’entreprenariat … Jeudi 14 mars, 15h15 Vayres

Début : 2024-03-14T15:15:00+01:00 – 2024-03-14T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T15:15:00+01:00 – 2024-03-14T16:00:00+01:00

Informez-vous sur les étapes de la création/reprise et sur les différents dispositifs d’accompagnement. Zoom sur le dispositif régional Entreprendre, la région à vos cotés et sur l’entreprenariat au féminin.

Inscription au 05.24.24.23.85 ou sur place le jour J dans la limite des places disponibles.

Vayres 33870 Vayres Vayres 33870 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence Création d’entreprise