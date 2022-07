[Mini-conférence] Le bord de mer Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Mini-conférence] Le bord de mer Dieppe, 26 juillet 2022, Dieppe. [Mini-conférence] Le bord de mer

Cabane Lire à la Plage Dieppe Seine-Maritime

2022-07-26 15:00:00 – 2022-07-26 Dieppe

Seine-Maritime Dieppe tire une partie de son identité de son centre-ville en retrait de la mer, laissant la place à d’immenses pelouses.

Relevant d’abord du Génie militaire, cette « chaussée de la mer » s’ouvre progressivement aux usages de loisirs tout au long du XIXe siècle. Des graves de mer aux villas du bas fort blanc, découvrez l’histoire du bord de mer. Dieppe tire une partie de son identité de son centre-ville en retrait de la mer, laissant la place à d’immenses pelouses.

Relevant d’abord du Génie militaire, cette « chaussée de la mer » s’ouvre progressivement aux usages de loisirs tout au long du… Dieppe tire une partie de son identité de son centre-ville en retrait de la mer, laissant la place à d’immenses pelouses.

Relevant d’abord du Génie militaire, cette « chaussée de la mer » s’ouvre progressivement aux usages de loisirs tout au long du XIXe siècle. Des graves de mer aux villas du bas fort blanc, découvrez l’histoire du bord de mer. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Cabane Lire à la Plage Dieppe Seine-Maritime Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Mini-conférence] Le bord de mer Dieppe 2022-07-26 was last modified: by [Mini-conférence] Le bord de mer Dieppe Dieppe 26 juillet 2022 Cabane Lire à la Plage Dieppe Seine-Maritime

Dieppe Seine-Maritime