Mini-conférence et projection du film « La Rivière » Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, lundi 5 février 2024.

15h15-19h30 à la Villa Bedat : Mini-conférences du CEN Nouvelle-Aquitaine en lien avec des actions de connaissance et conservation de zones humides et milieux aquatiques et de leurs espèces associées sur le Gave d’Oloron : zones humides gérées par le Conservatoire, zones humides des Pyrénées-Atlantiques, espèces à fort enjeux de conservation (libellules, papillons diurnes, chauve-souris, desman des pyrénées, etc.)

20h00-22h30 au cinéma Le Luxor : Projection du film « La Rivière » suivie d’une conférence (questions-débats) animée par le CEN Nouvelle-Aquitaine.

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 17:15:00

fin : 2024-02-05 22:30:00



