Église Sainte-Perpétue-et-Félicité, le dimanche 19 septembre à 11:45

Mini-conférence animée par Roland Galtier, organiste titulaire. Cet instrument remarquable, un Aristide Cavaillé-Coll de 1864, n’a jamais été restauré, ce qui en fait son authenticité rarissime mais explique aussi son état actuel : l’orgue ne sonne plus correctement. Selon le contexte sanitaire, visite de l’orgue de chœur signé par la maison Puget en 1880. Dimanche à 11h45 – durée 30 minutes Organisée par l’association des Amis des orgues de Sainte Perpétue Mini-conférence animée par Roland Galtier, organiste titulaire. Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Boulevard de Prague, 30000 Nîmes Nîmes Triangle de la Gare Gard

2021-09-19T11:45:00 2021-09-19T12:15:00

