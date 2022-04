Mini conférence : Dans les plumes ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mini conférence : Dans les plumes ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 29 juin 2022, Saint-Herblain. 2022-06-29

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Savez-vous que la médiathèque est une véritable volière ?Des oiseaux peuplent le lieu : pie, mouette, cygne, paon et autres volatiles se déploient dans les collection. À travers le théâtre, la danse, les arts graphiques et l’histoire de l’art, venez à la rencontre de ce bestiaire volant. Par Diane Gouard des Têtes renversantes. Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Adresse Rue François Rabelais Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Mini conférence : Dans les plumes ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 2022-06-29 was last modified: by Mini conférence : Dans les plumes ! Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 29 juin 2022 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique