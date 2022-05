Mini-conférence à l’écoute du jardin de la MSH Paris Nord Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, le vendredi 3 juin à 17:00

Jardins, sols, symbioses, imaginaires du vivant à l’heure du changement climatique, avec les étudiants et chercheurs de la MSH Paris Nord. _Accessibilité : Handicap moteur_ Inscription et programme complet de la journée à la MSH Paris Nord sur [[https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)

Entrée libre sur réservation

