Saint-Chamassy Saint-Chamassy Dordogne, Saint-Chamassy Mini concours de Ball Trap Saint-Chamassy Saint-Chamassy Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Chamassy

Mini concours de Ball Trap Saint-Chamassy, 4 septembre 2021, Saint-Chamassy. Mini concours de Ball Trap 2021-09-04 – 2021-09-04

Saint-Chamassy Dordogne Saint-Chamassy Mini concours de Ball Trap à Saint-Chamassy !

Une partie des bénéfices sera remis à des œuvres caritatives. Pass sanitaire obligatoire

Assurance pour les tireurs obligatoire (possibilité d’en souscrire une sur place) Samedi midi : grillades (12€)

Samedi soir : Paëlla (20€)

Réservation obligatoire pour les repas Mini concours de Ball Trap à Saint-Chamassy !

Une partie des bénéfices sera remis à des œuvres caritatives. Pass sanitaire obligatoire

Assurance pour les tireurs obligatoire (possibilité d’en souscrire une sur place) Samedi midi : grillades (12€)

Samedi soir : Paëlla (20€)

Réservation obligatoire pour les repas Mini concours de Ball Trap à Saint-Chamassy !

Une partie des bénéfices sera remis à des œuvres caritatives. Pass sanitaire obligatoire

Assurance pour les tireurs obligatoire (possibilité d’en souscrire une sur place) Samedi midi : grillades (12€)

Samedi soir : Paëlla (20€)

Réservation obligatoire pour les repas © OT Terre de Cro-Magnon dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Chamassy Autres Lieu Saint-Chamassy Adresse Ville Saint-Chamassy lieuville 44.87275#0.92631