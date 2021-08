Croix Croix / Bibliothèque pour tous Croix, Nord Mini concerts de différents instruments de musique et spectacle Pierre et le Loup Croix / Bibliothèque pour tous Croix Catégories d’évènement: Croix

Croix / Bibliothèque pour tous, le samedi 9 octobre à 10:00

Concert / Mini concerts de différents instruments de musique Tous publics Spectacle /Pierre et le loup : l'incontournable conte musical de Prokofiev associé à l'impertinence de Stravinski. Grands et petits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T13:00:00

