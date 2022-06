Mini-concerts dans les cours d’école avec l’Orchestre de Chambre de Paris Catégorie d’évènement: île de France

Jusqu’au 9 juillet, dans le cadre de la « ville du quart d’heure », des mini-concerts sont proposés aux Parisiens dans les cours d’école ouvertes pour l’occasion. Les musiciens se produisent en petits effectifs, avec un répertoire festif pour les habitants du quartier. Au programme : huit rendez-vous musicaux dans les arrondissements de Paris Centre, le 12e, le 13e et le 20e. Au programme, les Fables de La Fontaine mises en musique par Saint-Saëns, Clérambault, Offenbach et d’autres compositeurs (dans des arrangements de Pierre-Olivier Schmitt), jouées par l’Orchestre de Chambre de Paris. Œuvres de Mozart, Beethoven, Vivaldi, Telemann, Tomasi… Des chansons et morceaux de musiques traditionnelles et populaires. Le calendrier 11 juin -16h – École maternelle, 2, place Lachambeaudie, 12e

avec Justine Zieziulewicz (violon) et Claire Parruitte (alto) 18 juin– 16 h – École maternelle, 90, rue des Amandiers, 20e

avec Liselotte Schricke (flûte), Justine Zieziulewicz (violon), Sarah Veilhan (violoncelle) et Marion Vergez-Pascal (mezzo-soprano) 25 juin – 16 h – École élémentaire, 30, place Jeanne d’Arc, 13e

avec Liselotte Schricke (flûte), Justine Zieziulewicz (violon), Sarah Veilhan (violoncelle) et Marion Vergez-Pascal (mezzo-soprano) 2 juillet – 16 h – École maternelle, 90, rue des Amandiers, 20e

avec Liselotte Schricke (flûte), Aurélie Deschamps (alto) et Livia Stanese (violoncelle) 2 juillet – 16 h – École élémentaire, 10 bis, rue des Quatre Fils, Paris Centre

avec Guillaume Pierlot (hautbois), Franck Della Valle (violon) et Sarah Veilhan (violoncelle) 9 juillet – École élémentaire, 30, place Jeanne d’Arc, 13e

avec Liselotte Schricke (flûte), Justine Zieziulewicz (violon) et Sarah Veilhan (violoncelle) 9 juillet – 16 h – École maternelle, 2, place Lachambeaudie, 12e

avec Marina Chamot-Leguay (flûte), Kevin Galy (clarinette), Fany Maselli (basson) et Marion Vergez-Pascal (mezzo-soprano) Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/action/mini-concerts-dans-les-cours-decoles/ 09 70 80 80 70 billetterie@ocparis.com https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis https://www.facebook.com/orchestredechambredeparis

