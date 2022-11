Mini-concerts à l’Ecole de musique Claude Bolling Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14360

Trouville-sur-Mer

Mini-concerts à l’Ecole de musique Claude Bolling Trouville-sur-Mer, 30 novembre 2022, Trouville-sur-Mer. Mini-concerts à l’Ecole de musique Claude Bolling

2 Rue Jean Bart Ecole de musique Claude Bolling Trouville-sur-Mer 14360 Ecole de musique Claude Bolling 2 Rue Jean Bart

2022-11-30 19:00:00 – 2022-11-30 20:00:00

Ecole de musique Claude Bolling 2 Rue Jean Bart

Trouville-sur-Mer

14360 Rendez-vous à l’Ecole de musique Claude Bolling, salle Nadia Boulanger, pour des minis-concerts ! Entrée libre. Rendez-vous à l’Ecole de musique Claude Bolling, salle Nadia Boulanger, pour des minis-concerts ! Entrée libre. ecole.musique@mairie-trouville-sur-mer.fr +33 2 31 88 47 93 Ecole de musique Claude Bolling 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 14360, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Trouville-sur-Mer 14360 Ecole de musique Claude Bolling 2 Rue Jean Bart Ville Trouville-sur-Mer lieuville Ecole de musique Claude Bolling 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Departement 14360

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 14360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer/

Mini-concerts à l’Ecole de musique Claude Bolling Trouville-sur-Mer 2022-11-30 was last modified: by Mini-concerts à l’Ecole de musique Claude Bolling Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 30 novembre 2022 14360 2 Rue Jean Bart Ecole de musique Claude Bolling Trouville-sur-Mer 14360 Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer 14360