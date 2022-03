Mini-Concert Ulys Argentan, 16 avril 2022, Argentan.

Mini-Concert Ulys Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan

2022-04-16 15:00:00 – 2022-04-16 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes

Argentan Orne Argentan

Ulys c’est une voix, une guitare et des textes, dont les influences seraient à chercher quelque part entre Georges Brassens et Maxime Leforestier avec quelques accents de jazz et de bossa. A l’image des méandres d’une rivière tout près de chez nous, là dans le bocage, les chansons d’Ulys arrêtent le temps et déroulent leur poésie pastorale et existentielle pour notre plus grand plaisir.

https://www.facebook.com/ulys.chansondesmeandres

Mini concert dans le cadre de l’élection du titre de l’année Ziklibrenbib 2021

Ulys c’est une voix, une guitare et des textes, dont les influences seraient à chercher quelque part entre Georges Brassens et Maxime Leforestier avec quelques accents de jazz et de bossa. A l’image des méandres d’une rivière tout près de chez…

animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 02 50 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/

Ulys c’est une voix, une guitare et des textes, dont les influences seraient à chercher quelque part entre Georges Brassens et Maxime Leforestier avec quelques accents de jazz et de bossa. A l’image des méandres d’une rivière tout près de chez nous, là dans le bocage, les chansons d’Ulys arrêtent le temps et déroulent leur poésie pastorale et existentielle pour notre plus grand plaisir.

https://www.facebook.com/ulys.chansondesmeandres

Mini concert dans le cadre de l’élection du titre de l’année Ziklibrenbib 2021

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan

dernière mise à jour : 2022-02-19 par