Mini-concert : touches et lames Blainville-sur-Orne

Calvados

Mini-concert : touches et lames Blainville-sur-Orne, 23 février 2022, Blainville-sur-Orne. Mini-concert : touches et lames Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-02-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-23 15:45:00 15:45:00 Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Les touches noires ou blanches du piano s’associent aux lames monochromes tour à tour du marimba (clavier à lames en bois) et du vibraphone (clavier à lames en métal) pour fusionner leurs couleurs sonores en une sonorité nouvelle – et absolument magique ! Bref, au moins trois siècles de musique en un concert !

Dès 6ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

