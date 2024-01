Mini concert Pavillon Ouistreham, dimanche 25 février 2024.

Mini concert Pavillon Ouistreham Calvados

Jazz West Coast

Reprises de thèmes enregistrés par Stan Getz, Gerry Mulligan,

Bob Brookmeyer Bernie’s tune, Line for lions, All the things you

are, etc.

• Yann Letort, saxophone

• Thierry Lhiver, trombone

• Bernard Cochin, contrebasse

• Franck Enouf, batterie

Les mini-concerts du Conservatoire & Orchestre de Caen, les enfants adorent et les parents en redemandent ! Ces concerts adaptés aux jeunes oreilles emmènent petits et grands à la découverte de l’extraordinaire diversité du monde musical. Un répertoire servi par les artistesenseignants du Conservatoire & Orchestre de Caen à un prix particulièrement attractif (3€ par

personne).

Pour ce mini-concert, les quatre musiciens offriront un voyage musical au coeur de l’Amérique, plus particulièrement à Los Angeles, dans les des années 50, là où a débuté le style du Jazz West Coast (le jazz de la côte Ouest), donnant ainsi vie à une grande diversité de production.

À l’occasion de ce spectacle, les musiciens feront découvrir une variété de thèmes, où musique

écrite et liberté d’improvisation cohabitent avec bonheur. Découverte, joie et vibration seront

assurément au rendez-vous !

A noter les élèves de l’école primaire de Ouistreham bénéficieront d’une intervention des musiciens en classe

vendredi 16 février.

Pavillon 11 rue des arts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie billetterie-orchestre@caenlamer.fr

