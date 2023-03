Mini-concert, 3 avril 2023, Louvie-Juzon Louvie-Juzon. Mini-concert Bibliothèque Louvie-Juzon Basses-Pyrénées

Basses-Pyrénées Louvie-Juzon Concert des élèves de l’EMVO, sous la direction d’Olivier Sinaud.

Les élèves de clarinettes et de saxophones de l’Ecole de Musique de la vallée d’Ossau vous donnent rendez-vous pour un mini concert. Venez les écouter et les encourager pour ces premières représentations en public!

