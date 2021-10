Sélestat Sélestat Bas-Rhin, Sélestat Mini-concert : l’homme des rêves et son goni Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Mini-concert : l’homme des rêves et son goni Sélestat, 29 octobre 2021, Sélestat. Mini-concert : l’homme des rêves et son goni 2021-10-29 18:30:00 – 2021-10-29 19:15:00

Sélestat Bas-Rhin Vainqueur du tremplin Africajarc en 2016 avec le groupe Yelé qu’il a fondé. Losso Keïta clôture l’édition 2017 en accueillant Erik Truffaz et sa trompette pour une version jazzy inoubliable de “Diminiba”. C’est cette chanson magique qui inspire le projet de conte musical autobiographique que Losso Keïta coécrit avec la réalisatrice Claire Arrigoni, accompagné du facteur d’instruments et musicien Frédérique Desmarais. Avec ce nouveau projet, il entend rallumer les étoiles perdues et emporter le spectateur en Afrique de l’Ouest, dans le voyage initiatique d’un jeune orphelin, quête d’une portée universelle, contée à la façon d’un griot. Ce conte-concert est l’objet de l’accompagnement de la Fabrique artistique de l’Evasion qui accueille Losso Keïta et son équipe durant quatre jours. Nous vous invitons à découvrir le fruit de ce travail lors d’un mini-concert. Mini-concert de Losso Keïta à l’Esat l’Evasion +33 3 88 85 03 86 Vainqueur du tremplin Africajarc en 2016 avec le groupe Yelé qu’il a fondé. Losso Keïta clôture l’édition 2017 en accueillant Erik Truffaz et sa trompette pour une version jazzy inoubliable de “Diminiba”. C’est cette chanson magique qui inspire le projet de conte musical autobiographique que Losso Keïta coécrit avec la réalisatrice Claire Arrigoni, accompagné du facteur d’instruments et musicien Frédérique Desmarais. Avec ce nouveau projet, il entend rallumer les étoiles perdues et emporter le spectateur en Afrique de l’Ouest, dans le voyage initiatique d’un jeune orphelin, quête d’une portée universelle, contée à la façon d’un griot. Ce conte-concert est l’objet de l’accompagnement de la Fabrique artistique de l’Evasion qui accueille Losso Keïta et son équipe durant quatre jours. Nous vous invitons à découvrir le fruit de ce travail lors d’un mini-concert. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville 48.25725#7.45082