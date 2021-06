Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados Mini-concert : la jeune fille sans mains Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Mini-concert : la jeune fille sans mains Blainville-sur-Orne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Blainville-sur-Orne. Mini-concert : la jeune fille sans mains 2021-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-03 Théâtre du Champ Exquis Rue du Stade

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Le théâtre du Champs Exquis organise en collaboration avec l’Orchestre de Caen, un opéra de poche.

« Barbichette, barbichette, yeux chassieux » que veut donc dire cette formule mystérieuse revenant comme une incantation tout au long du conte La jeune fille sans mains ? La narration met en scène un meunier et le diable, liés par un pacte dont l’enjeu est la propre fille du meunier. Celle-ci, privée de ses mains, doit affronter bien des épreuves avant d’atteindre au bonheur.

Billetterie sur le site du théâtre du Champ exquis.
contact@champexquis.com +33 2 31 44 08 31 http://www.champexquis.com/fr/

Billetterie sur le site du théâtre du Champ exquis. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Blainville-sur-Orne Adresse Théâtre du Champ Exquis Rue du Stade Ville Blainville-sur-Orne lieuville 49.22768#-0.30344