Mini-Concert « Jazz West Coast » à Soliers Salle Polyvalente de Soliers Soliers, samedi 24 février 2024.

Mini-Concert « Jazz West Coast » à Soliers Salle Polyvalente de Soliers Soliers Calvados

Idée sortie mini-concert en famille

Reprises de thèmes enregistrés par Stan Getz, Gerry Mulligan, Bob Brookmeyer Bernie’s tune, Line for lions, All the things you are, etc.

Pour ce mini-concert, les quatre musiciens offriront un voyage musical au coeur de l’Amérique, plus particulièrement à Los Angeles, dans les des années 50, là où a débuté le style du Jazz West Coast (le jazz de la côte Ouest), donnant ainsi vie à une grande diversité de production. À l’occasion de ce spectacle, les musiciens feront découvrir une variété de thèmes, où musique écrite et liberté d’improvisation cohabitent avec bonheur. Découverte, joie et vibration seront assurément au rendez-vous !

Les mini-concerts du Conservatoire & Orchestre de Caen, les enfants adorent et les parents en redemandent ! Ces concerts adaptés aux jeunes oreilles emmènent petits et grands à la découverte de l’extraordinaire diversité du monde musical. Un répertoire servi par les artistesenseignants du Conservatoire & Orchestre de Caen à un prix particulièrement attractif.

• Yann Letort, saxophone

• Thierry Lhiver, trombone

• Bernard Cochin, contrebasse

• Franck Enouf, batterie

Salle Polyvalente de Soliers 25 rue Jacques Guéroult

Soliers 14540 Calvados Normandie billetterie-orchestre@caenlamer.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 16:00:00

fin : 2024-02-24 17:00:00



