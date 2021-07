Seurre Seurre Côte-d'Or, Seurre Mini-concert gratuit Seurre Seurre Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Seurre

Mini-concert gratuit Seurre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Seurre. Mini-concert gratuit 2021-07-10 – 2021-07-10 Quai du Nord Quai de Saône

Seurre Côte-d’Or Seurre EUR 0 0 Le groupe « Funky Frogs » se produit pour un mini-concert sur les quais de Saône à Seurre le samedi 10 juillet à 11h30. Leur répertoire se compose de standards soul, pop & funk, des années 70 à nos jours, interprétés sous la forme d’arrangements a cappella inédits, accompagnés occasionnellement de percussions corporelles ou de beatbox.

