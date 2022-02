Mini-concert en famille – Dancing Brass Movie Ouistreham, 6 mars 2022, Ouistreham.

Mini-concert en famille – Dancing Brass Movie Le Pavillon 11 rue des Arts Ouistreham

2022-03-06 15:30:00 – 2022-03-06 16:30:00 Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham Calvados

Les mini-concerts du Conservatoire & Orchestre de Caen, les enfants adorent et les parents en redemandent !

Ces concerts adaptés aux jeunes oreilles emmènent petits et grands à la découverte de l’extraordinaire diversité du monde musical. Un répertoire servi par des artistes de talent à un prix particulièrement attractif (3€ par personne).

Pour ce mini-concert, deux trompettes, un trombone et un tuba nous entrainent dans l’univers des super-héros, avec un panorama stylistique étonnant. De Bach aux Avengers, des Indestructibles à la salsa sud-américaine, les surprises seront nombreuses. Etoiles plein les yeux … et les oreilles garanties !

Billetterie sur place le jour du concert dans la limite des places disponibles.

Source : Conservatoire & Orchestre de Caen

billetterie-orchestre@caenlamer.fr +33 2 31 30 46 86

