Médiathèque André Malraux, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

### Mini-concert avec Sam et Pierre La médiathèque André-Malraux vous propose de terminer ces Nuits de la lecture sur un air musical avec Sam et Pierre entre créations et reprises. Découvrez ces artistes avec cet extrait : [King of convenience – Mrs Cold (cover)](https://www.youtube.com/watch?v=Ru1p_83s9hM) N’hésitez donc pas à vous inscrire pour passer un moment musical et convivial.

Inscription obligatoire.

Mini-concert avec Sam et Pierre Médiathèque André Malraux 6 avenue du Luth 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

