Quimperlé Finistère Quimperlé Concert par l’organiste Pierre Michel – diplômé du Conservatoire de Région de Lyon.

Dans le cadre des auditions d’orgue du dimanche (chaque 3è dimanche du mois)

Entrée libre dans le respect des mesures sanitaires. unorgueaquimperle@gmail.com +33 6 63 62 84 96 Concert par l’organiste Pierre Michel – diplômé du Conservatoire de Région de Lyon.

Entrée libre dans le respect des mesures sanitaires. Place Saint-Michel Eglise Notre Dame de l’Assomption Quimperlé

