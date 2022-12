Mini concert de la nouvelle année Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Mini concert de la nouvelle année Martigues, 6 janvier 2023, Martigues . Mini concert de la nouvelle année Eglise Saint Geniès (Genest) Place Lamartine Martigues Bouches-du-Rhône Place Lamartine Eglise Saint Geniès (Genest)

2023-01-06 20:00:00 – 2023-01-06

Place Lamartine Eglise Saint Geniès (Genest)

Martigues

Bouches-du-Rhône EUR 10 10 Le répertoire : Charles Gounod, François Couperin, Gabriel Fauré.

Sous la direction musicale de Bénédicte Pereira.

Piano : Emmanuel Trenque. Le Choeur Philharmonique de Martigues vous accueille en l’église Saint Genest pour ce mini concert de la nouvelle année 2023.

Billetterie à l’Office de Tourisme et des Loisirs. choeurdemartigues@orange.fr +33 4 42 80 83 81 Place Lamartine Eglise Saint Geniès (Genest) Martigues

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Place Lamartine Eglise Saint Geniès (Genest) Ville Martigues lieuville Place Lamartine Eglise Saint Geniès (Genest) Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Mini concert de la nouvelle année Martigues 2023-01-06 was last modified: by Mini concert de la nouvelle année Martigues Martigues 6 janvier 2023 Bouches-du-Rhône Eglise Saint Geniès (Genest) Place Lamartine Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône