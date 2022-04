Mini-concert de la classe de harpe du Conservatoire du Tarn Archéosite de Montans, 14 mai 2022 19:00, Montans.

Nuit des musées Mini-concert de la classe de harpe du Conservatoire du Tarn Archéosite de Montans Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Mini-concert de la classe de harpe du Conservatoire du Tarn

En ouverture de la soirée, l’Archéosite accueille la classe de harpe du Conservatoire

de musique et de danse du Tarn.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A 4 km de Gaillac, l’Archéosite de Montans vous propose un formidable voyage dans le temps. Laissez-vous conter l’incroyable destin de ce petit village gaulois devenu l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’empire romain grâce à des pièces archéologiques rares, des reconstitutions grandeur nature et une programmation annuelle riche. Une façon originale et ludique d’expérimenter l’archéologie autrement !

A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

http://archeosite.ted.fr

In 4 km in Gaillac, between Toulouse (40 min) and Albi (20 min). Highway A 68 taken(brought) 8 (Lisle-sur-Tarn) or taken(brought) out 9 (Gaillac). Accessible(Approachable) to the people with reduced mobility. Parking lot nearby. Free entry, subject to availability Saturday 14 May, 19:00

In 4 km in Gaillac, the Archéosite de Montans proposes you a great(tremendous) journey in time. Be allowed narrate the incredible destiny of this small become Gallic village one of the biggest(greatest) production sites of ceramics of the Roman Empire thanks to rare archaeological rooms(parts,plays), full-scale reconstructions and an annual rich programme planning(programming). An original and play way of testing archaeology otherwise(differently)!

En la apertura de la tarde, el Archéosite acoge la clase de arpa del Conservatorio

de música y baile del Tarn.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre, dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 19:00

Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, Tarn, Occitanie, France 81600 Montans Occitanie