Chanteur et joueur de Kora – instrument à corde que l’on trouve dans toute l’Afrique de l’Ouest – Babacar Mbaye interprétera les morceaux issus de la tradition mais aussi les standards de la musique arabe qui ont bercé son enfance. Fidèle à ses racines, sa musique incarne les valeurs d’espoir et de joie mais aussi les souffrances de l’histoire.Pour ces mini-concerts acoustiques, Babacar Mbaye sera accompagné par Mawo Fall aux percussions.

Entrée libre

Chanteur et joueur de Kora – instrument à corde que l’on trouve dans toute l’Afrique de l’Ouest – Babacar Mbaye interprétera les morceaux traditionnels mais aussi les standards de la musique arabe. Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T21:30:00

