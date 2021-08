Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche Mini-colloque autour de l’expostion ” À table ! Boire et manger dans le Perche ” Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Mini-colloque autour de l'expostion " À table ! Boire et manger dans le Perche "
2021-10-16 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-16
Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

16h45 : « La sucrerie de Bellou-sur-Huisne », par… +33 2 33 83 65 93 http://www.remalire.blogspot.fr/ 16h : « Du poisson dans les archives », par Matthieu Le Goïc, attaché de conservation, chef du bureau des relations avec le public et des archives anciennes aux Archives Départementales de l’Orne.

16h45 : « La sucrerie de Bellou-sur-Huisne », par Fabrice Picandet, créateur de l’exposition et du festival Rémalire.

17h30 : « Le cidre hier, aujourd’hui et demain », par Jean-François Leroux, producteur de cidre à Boissy-Maugis, engagé dans la démarche d’AOP Cidre du Perche. Pratique : à la médiathèque “Le Passage” de Rémalard en Perche – Gratuit – Renseignements et inscriptions au 02 33 83 65 93. dernière mise à jour : 2021-08-02 par OT CdC Coeur du Perche

