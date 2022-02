Mini code, par COLORI La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Mini code, par COLORI La Gaîté Lyrique, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 09 mars 2022 au mercredi 22 juin 2022

Pour apprendre les principes du code, et faire une entrée en douceur dans la machine. Pour comprendre les transformations technologiques que nous vivons aujourd’hui, Capitaine futur emmène les enfants à la découverte du code et de la technologie sans écran pour faire ses premiers pas dans la machine. Des activités d’inspiration Montessori, sélectionnées et inventées pour initier les enfants à la technologie, au code et à la logique, dès le plus jeune âge. Réservation conseillée pour cinq séances, pour suivre l’intégralité du programme – mais il est possible de faire un seul atelier ! La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/premiers-pas-dans-la-machine https://www.facebook.com/events/370696508020302/ Atelier;Enfants

