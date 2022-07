Mini chasse au trésor à Chenonceaux Chenonceaux Chenonceaux Catégories d’évènement: Chenonceaux

Indre-et-Loire

Mini chasse au trésor à Chenonceaux Chenonceaux, 11 juillet 2022, Chenonceaux. Mini chasse au trésor à Chenonceaux

Chenonceaux Indre-et-Loire OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER Mairie de Pocé

2022-07-11 10:30:00 – 2022-07-11 11:30:00 Chenonceaux

Indre-et-Loire ChenonceauxMairie de Pocé Indre-et-Loire 4 4 EUR Pars à la découverte du Pays d’Art et d’Histoire ! Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront de répondre à des énigmes, et mettront sur la piste d’un trésor…

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire Pars à la découverte du Pays d’Art et d’Histoire ! Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront de répondre à des énigmes, et mettront sur la piste d’un trésor…

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire contacts@paysloiretouraine.fr +33 2 47 57 30 83 https://www.paysloiretouraine.fr/ Pars à la découverte du Pays d’Art et d’Histoire ! Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront de répondre à des énigmes, et mettront sur la piste d’un trésor…

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire pays loire touraine

Mairie de Pocé Chenonceaux

dernière mise à jour : 2022-07-08 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

Détails Catégories d’évènement: Chenonceaux, Indre-et-Loire Autres Lieu Chenonceaux Adresse Chenonceaux Indre-et-Loire OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER Mairie de Pocé Ville Chenonceaux lieuville Mairie de Pocé Chenonceaux Departement Indre-et-Loire

Chenonceaux Chenonceaux Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chenonceaux/

Mini chasse au trésor à Chenonceaux Chenonceaux 2022-07-11 was last modified: by Mini chasse au trésor à Chenonceaux Chenonceaux Chenonceaux 11 juillet 2022 Chenonceaux Indre-et-Loire OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER

Chenonceaux Indre-et-Loire