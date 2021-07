Lille SCI Lille, Nord Mini-chantier potager urbain SCI Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Mini-chantier potager urbain SCI, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lille. Mini-chantier potager urbain

SCI, le mercredi 7 juillet à 14:00

Le service cique internationnal organise à la guinguette de la paix un mini-chantier potager urbain. Il aura lieu le mercredi 07 juillet 2021, de 14h à 17h, à la guinguette de la paix (75 rue du Chevalier Francais 59800 Lille). Prévoir une tenue vestimentaire adaptée…

sur inscription

Création d’un potager SCI 75 rue du Chevalier Français 59800 Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:00:00

