Mini chantier nature Pervenchères

Pervenchères

Mini chantier nature Pervenchères, 6 juillet 2022, Pervenchères.

2022-07-06 14:00:00 – 2022-07-06 17:00:00

Pervenchères Orne Pervenchères L’objectif de ces chantiers est de protéger les milieux ou des espèces remarquables sur des sites propriétés de l’association ou gérés par le conservatoire des espaces naturels de Normandie. Que ce soit pour une heure ou pour la journée entière, chaque participation est utile. Pas besoin de qualifications particulières, le technicien référent ou le conservateur bénévole du site seront là pour vous guider et vous fournir les outils nécessaires. L’objectif de ces chantiers est de protéger les milieux ou des espèces remarquables sur des sites propriétés de l’association ou gérés par le conservatoire des espaces naturels de Normandie. Que ce soit pour une heure ou pour la journée entière,… affo@wanadoo.fr +33 2 33 26 26 62 http://www.affo-nature.org/ L’objectif de ces chantiers est de protéger les milieux ou des espèces remarquables sur des sites propriétés de l’association ou gérés par le conservatoire des espaces naturels de Normandie. Que ce soit pour une heure ou pour la journée entière, chaque participation est utile. Pas besoin de qualifications particulières, le technicien référent ou le conservateur bénévole du site seront là pour vous guider et vous fournir les outils nécessaires. Pervenchères

