Mini camps nature pour ados Belleville-sur-Loire, 25 juillet 2022, Belleville-sur-Loire.

Mini camps nature pour ados Belleville-sur-Loire

2022-07-25 – 2022-07-27

Belleville-sur-Loire Cher

Pour vivre pleinement et activement tes vacances au cœur de la Nature, cette année nous serons sous tentes au plus près de la Loire (Camping de l’Isle aux Moulins à Jargeau. Découvertes et bricolages Nature, affûts, orientation, vtt, accrobranche, baignade, aquaparc, visite du mobe… Tout un programme! Inscriptions sur retour du dossier complet et par ordre d’arrivée.

La Maison de Loire du Cher propose des mini camps pour ados de 11 à 17 ans. 2 sessions à suivre sur la semaine du 25 au 29 juillet 2022. 100% grand air, un “GREEN BREAK” bien mérité!

contact@maisondeloire18.fr +33 2 48 72 57 32 https://maisondeloire18.fr/

©maisondeloireducher

Belleville-sur-Loire

