MINI-CAMPS LA VIE QUOTIDIENNE DU PETIT PRÉHISTO Pré-en-Pail-Saint-Samson, mercredi 31 juillet 2024.

MINI-CAMPS LA VIE QUOTIDIENNE DU PETIT PRÉHISTO Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Mini-camp du 31 juillet au 2 août La vie quotidienne du petit préhisto 3 jours et 2 nuits en semaine sous la tente avec repas inclus pour les 7-12 ans

Parcourir l’espace au rythme des saisons, chasser et cueillir pour trouver sa nourriture, se balader pieds nus dans la terre. Remontons le temps et marchons sur les traces des enfants préhistoriques.

Pour plus d’info stage-nature@etinbulle.com / 09 78 80 98 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31

fin : 2024-08-02

La Mellerie

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire stage-nature@etinbulle.com

