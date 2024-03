Mini-Camp – Séjour nature à SAXI-BOURDON (Nièvre) Gîte Nature Nièvre Saxi-Bourdon, lundi 15 avril 2024.

Mini-Camp – Séjour nature à SAXI-BOURDON (Nièvre) dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 et 19 avril Gîte Nature Nièvre De 25 à 87.5€ selon QF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T08:00:00+02:00 – 2024-04-15T08:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T16:30:00+02:00 – 2024-04-19T17:00:00+02:00

Nous proposons aux enfants de 8 à 11 ans : 5 jours du 15 au 19 avril 2024, au coeur de la Nièvre.

L’équipe d’animation propose aux familles et à leurs enfants un camp de 5 jours dans un gîte au Hameau Les Simonots :

– Le gîte Nature Nièvre est situé à proximité de SAXI-BOURDON (58) – 4 nuitées sous tente

– Le départ aura lieu depuis Selongey : 2h30 – 185km

– Transport en mini-bus : convention avec Is Selongey Football

– Effectif limité 12 enfants

– Encadrement par assuré par 2 animateurs diplômés

Programme d’activités : atelier mini-ferme, atelier jardinage, location VTT, randonnée avec les ânes et journée à l’étang du Merle

