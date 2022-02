Mini-camp nature pour les 7/11 ans Jargeau Jargeau Catégories d’évènement: Jargeau

Loiret

Mini-camp nature pour les 7/11 ans Jargeau, 24 août 2022, Jargeau. Mini-camp nature pour les 7/11 ans Jargeau

2022-08-24 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-25 17:00:00 17:00:00

Jargeau Loiret 75 EUR 75 Pendant deux jours et une nuit, viens vivre l’aventure en explorant les bords de Loire. Hébergement au camping de Jargeau. accueil@maisondeloire45.org +33 2 38 59 76 60 http://www.maisondeloire45.fr/index.php/animations/animations-grand-public/club-nature Pendant deux jours et une nuit, viens vivre l’aventure en explorant les bords de Loire. Hébergement au camping de Jargeau. Maison de Loire du Loiret

Jargeau

