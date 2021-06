Deauville deauville 14800 Calvados, Deauville MINI CALVADOS CUP Deauville – 27 juin au 4 juillet 2021 deauville 14800 Deauville Catégories d’évènement: Calvados

La _Mini Calvados Cup_ est une course au large (570 milles nautiques), en double, en deux étapes, inscrite au calendrier officiel de la Mini Transat qui se déroule tous les deux. C’est un circuit exigeant, excellent tremplin pour la course au large ; des grands noms de la voile y ont fait leurs armes : Michel Desjoyaux, Loïck Peyron, Clarisse Crémer…. une trentaine d’équipages prendont le départ, dont 3 équipages calvadosiens. **Le programme :** * **Etape 1 – Douarnenez-Deauville** en longeant les côtes bretonnes et normandes – départ le 27 juin – arrivée à Deauville le 29 juin * **Etape 2 : Deauville** , boucles en mer de Manche – départ le 1er juillet – arrivée le 3 juillet après midi Le Deauville Yacht Club organise la 2édition de la Mini Calvados Cup – course en deux étapes deauville 14800 quai de la marine 14800 Deauville Calvados

