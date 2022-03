Mini Baskin Salle Alice Milliat, 26 mars 2022, Les Sorinières.

Salle Alice Milliat, le samedi 26 mars à 15:30

### L’association OREA propose du Baskin depuis 2011. _Le samedi 26 mars de 15h30 à 16h30 au gymnase de la Ripossière à Nantes nous vous invitons à un entrainement découverte de Baskin pour les enfants de 7 à 13 ans._ Le baskin est un sport collectif qui utilise une balle de basket, ou des balles plus petites si nécessaire. Il permet de réunir sur le terrain des enfants de diverses capacités (physiques et de compréhension) à jouer ensemble. Des règles spécifiques composent le Baskin, au terrain de basket s’ajoute des paniers de différentes hauteurs et des zones de protection/ aide. Ainsi dans une même équipe jouent des filles et des garçons, certains valides d’autres avec un handicap (moteur/ sensoriel/ psychique/ mental). Nous vous proposons de participer à l’entrainement avec votre enfant si nécessaire, prenez vos baskets et venez jouer !

Gratuit/ porte ouverte pour les SECD

Baskin pour les enfants de 7 à 13 ans valides ou en situations de handicap. Jouez avec nous le temps d’un entrainement de Baskin, sport collectif pour tous. Enfilez vos baskets et venez à nos côtés.

Salle Alice Milliat Rue des Sports, 44840 Les Sorinières Les Sorinières Loire-Atlantique



