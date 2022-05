Mini bal folk à Chaligny Salle Marcel Dominioni | Chaligny Chaligny Catégories d’évènement: Chaligny

Mini bal folk à Chaligny

Salle Marcel Dominioni | Chaligny, le dimanche 1 mai à 14:30

Depuis 8 mois déjà, un groupe de 25 musiciens s’est engagé dans un projet à destination des habitants et amis de Chaligny : vous permettre de vous essayer à la danse folk. L’animation prévue ce 1er mai s’adresse, nous l’avons fortement voulu, aux débutants qui pourront s’ils le souhaitent, participer à une initiation de 14h30 à 16h30. Pendant le bal (17h à …), des danseurs expérimentés auront le plaisir de vous montrer les pas, et de vous intégrer à la convivialité et à la bonne humeur que l’on trouve toujours grâce à de nombreuses danses collectives. Un partenariat avec Plan international (qui oeuvre pour l’accès à la scolarisation des filles dans le monde), a renforcé plus encore notre volonté à réussir ce projet. Enfin, remercions la Municipalité de Chaligny dont le soutien logistique a permis de mener à bien cette aventure. Viendez nombreux, nous promettons à tous un moment inoubliable ! Pour en savoir plus sur le projet : [talentschalineens.com/animerunbalfolk](https://www.talentschalineens.com/animerunbalfolk)

Entrée libre avec possibilité de faire un mini-don directement à Plan international permettant une réduction de 66 % du montant du don sur votre impôt sur le revenu.

Au bénéfice de Plan international Salle Marcel Dominioni | Chaligny 128 Rue Edmond Pintier, 54230 Chaligny

