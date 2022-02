Mini bal Chant dans la ronde rue Vincent de Paul,Mons en Baroeul (59)

Mini bal Chant dans la ronde rue Vincent de Paul,Mons en Baroeul (59), 3 mars 2022, . Mini bal Chant dans la ronde

rue Vincent de Paul, Mons en Baroeul (59), le jeudi 3 mars à 20:30

**Mini-bals chantés** dans la ronde Il n’est pas nécessaire de connaitre des chansons ni les danses. Les danses sont très simples et expliquées avant la pratique. L’objectif est que chacun puisse se lancer dans la ronde simplement. Quelque soit leur niveau de pratique, ceux qui souhaitent mener une danse pourront également le faire. Le groupe est bienveillant. Venez découvrir le chant dans la ronde ! *source : événement [Mini bal Chant dans la ronde](https://agendatrad.org/e/34470) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

organisé par Chandéon rue Vincent de Paul,Mons en Baroeul (59) rue Vincent de Paul, 59370 Mons en Baroeul, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:30:00 2022-03-03T00:30:00

Détails Autres Lieu rue Vincent de Paul,Mons en Baroeul (59) Adresse rue Vincent de Paul, 59370 Mons en Baroeul, France lieuville rue Vincent de Paul,Mons en Baroeul (59)

rue Vincent de Paul,Mons en Baroeul (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//