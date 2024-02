Mini-atelier rigolo Tire-moi le portrait et la bobinette cherra MuséoSeine Rives-en-Seine, mercredi 6 mars 2024.

Mini-atelier rigolo Tire-moi le portrait et la bobinette cherra MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Comment ? La photographie est à l’honneur dans l’exposition du musée ? Et si les enfants s’y essayaient ? En s’inspirant des clichés des collections et en jouant avec les émotions, nos petits apprentis sont tout à la fois modèles ET photographes en faisant chacun le portrait d’un copain !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 11:00:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

